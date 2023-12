Borussia Dortmund | occhi su un giovane del Manchester United

Commenta per primo Ilvuole rinforzare il proprio organico e secondo quanto riportato da Football Insider , il club tedesco ha messo gli occhi su Dan Gore , giovane centrocampista del Manchester United ......e Newcastle le avversarie dei rossoneri). Nei sorteggi di Europa League, invece, era presente anche la Roma che per la seconda stagione consecutiva non riesce a concludere in prima ...Il Borussia Dortmund vuole rinforzare il proprio organico e secondo quanto riportato da Football Insider, il club tedesco ha messo gli occhi su Dan Gore, giovane centrocampista del Manchester United ...Rivivi le emozioni prima del calcio d'inizio della Bundesliga tra Borussia Dortmund e Mainz al Signal Iduna Park il 19 dicembre 2023. La ...