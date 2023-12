Borse | ultima seduta dell' anno in rialzo A Milano debutto di tre matricole

Wall Street fiacca mentre l'euro si allontana da quota 1,11 dollari e il petrolio risale (Il Sole 24 Ore Radiocor) " Si muovono positive leeuropee nell'seduta del 2023, in una giornata ...Lieve aumento per il FTSE MIB , al pari delle principaliEuropee, in un'seduta dell'anno priva di grandi spunti . I mercati si apprestano a chiudere un 2023 in rialzo significativo, con l'EURO STOXX 50 in crescita del 17% da inizio anno e l'...Le Borse europee confermano l'andamento positivo nell'ultima seduta dell'anno, mentre anche i future su Wall Street sono in rialzo. Un anno record per molti listini con Milano tra le migliori insieme ...Nel 2023 l'indice Ftse Mib della Borsa di Milano ha registrato un aumento del 28%, con 39 nuove ammissioni e 429 società quotate. La capitalizzazione complessiva delle società è salita a 761 miliardi ...