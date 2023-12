Borse europee in rialzo nell' ultima seduta dell' anno A Milano giù l' oil

L'Asia è ai massimi da quattro mesi. In Cina produzione industriale +6,6% a novembre. L’Europa è in rialzo dopo la decisione della Bce sui tassi. ... (ilsole24ore)

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziariedovrebbero iniziare l'ultima seduta del 2023 con variazioni frazionali . I principali indici azionari statunitensi hanno registrato variazioni minime. Il Dow Jones ha chiuso in rialzo dello 0,...Ascolta il podcast Ogni giorno alle 18 puoi avere il punto sulla chiusura dellecon il podcast automatico creato con AI Anchor La Borsa oggi in video La redazione di Radiocor cura ogni ...Boujnah: migrazione Borsa Italiana su Optiq passo avanti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 dic - Nel 2023 Euronext 'ha confermato ancora una volta la propria leadership nelle quotazioni ...(ANSA) - MILANO, 29 DIC - Borse di Asia e Pacifico in ordine sparso, in scia a Wall Street, con Tokyo che, nell'ultima seduta, dell'anno cede lo 0,2% ma chiude il 2023 con un +28% il miglior risultato ...