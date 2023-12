Borse europee in rialzo nell' ultima seduta dell' anno A Milano corre il lusso

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Chiusura sottotono per la borsa di Tokyo che però archivia un 2023 con la migliore performance dal 2013

L'Asia è ai massimi da quattro mesi. In Cina produzione industriale +6,6% a novembre. L’Europa è in rialzo dopo la decisione della Bce sui tassi. ... (ilsole24ore)

L'operazione della vendita della rete di Tim a Kkr può andare avanti. In Europa carrellata di dati economici: peggiora l'indice Pmi dell'Eurozona, ... (ilsole24ore)

Il Ftse 100 è il migliore dopo il calo dell'inflazione. Wall Street in rialzo. L'indice sulla fiducia dei consumatori Usa si attesta sopra le stime. ... (ilsole24ore)

Tra le principalibilancio positivo per Francoforte , che vanta un progresso dello 0,27%, trascurata Londra , che resta incollata sui livelli della vigilia, e sostanzialmente tonico ...Avvio positivo per lenell'ultima seduta del 2023. Parigi guadagna lo 0,16% con il Cac 40 a 7.547 punti. Francoforte registra invece un +0,17% con il Dax a 16.729 punti. Londra che farà orario ridotto, segna ...Le Borse europee si chiudono sottotono, con il mercato già proiettato al prossimo anno. Gli occhi sono puntati sulle future mosse della Fed, che sembra più possibilista per un taglio dei tassi nel ...Le Borse europee hanno aperto la seduta del 2023 con un avvio positivo. Parigi +0,16%, Francoforte +0,17%, Londra +0,06%. Ftse 100 a 7.728 punti, Cac 40 a 7.547 punti, Dax a 16.729 punti.