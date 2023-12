Borsa | nel 2023 Ftse Mib +28% | sui massimi da estate 2008

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Milano, 29 dic. (askanews) – Unda incorniciare per Piazza Affari. L’indice principaleMib ha registrato in un anno un aumento del 28%: valori superiori ai 30.000 punti non si registravano da giugno. E’ quanto emerge dai datidiItaliana (aggiornati al 28 dicembre). Nel corso dell’ultima seduta dell’anno, l’indice, che viaggia sopra i 30.440 punti, è sulla strada per aggiornare idell’anno. Il 2022, invece, era stato un anno da dimenticare per ladi Milano che in 12 mesi aveva perso complessivamente oltre il 13%, tra le peggiori performance in Europa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.