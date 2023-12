Bombe vicino all' ospedale | il governatore di Dnipro inchioda Mosca

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Anchecolpita dai pesanti bombardamenti russi avvenuti nella notte tra giovedì e venerdì. Almeno 18 le vittime in tutto il Paese e 86 feriti. Ildisegnala che dellesono caduteall'della Maternità: "Per fortuna nessuno è rimasto ferito". Colpito anche il mercato principale della città. In corso le ricerche dei dispersi.