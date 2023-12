Bombe russe sulle città ucraine | esplosioni a Kiev e Dnipro su palazzi residenziali e un centro commerciale | le immagini

La tregua per la guerra in Ucraina è ancora lontana. Le forze russe hanno abbattuto due droni da combattimento diretti a Mosca. A riferirlo è stato ... (ildifforme)

DIRETTA Ucraina , tutti gli aggiornamenti in tempo reale di quello che si sta verificando nel Paese europeo orientale e non, oramai arrivato al ... (notizie)

su Zaporizhzhia: tre morti Già giovedì i bombardamenti russi hanno provocato la morte di tre ... Le forzehanno effettuato diversi attacchi anche nelle regioni di Kharkiv (nord - est) e ......numero di uomini e che ha un sistema industriale e bellico piegato dall'invasione e dalle, ...il morale russo potrebbero essere uno strumento utile per fiaccare eventuali idee offensive. ...Almeno una persona, un ufficiale di Polizia, è morta e altre quattro sono rimaste ferite in un attacco russo che nelle scorse ore ha colpito una stazione ferroviaria a Kherson, dove circa 140 civili a ...Le sirene antiaeree hanno risuonato in tutto il territorio ucraino nelle prime ore di venerdì mattina, quando droni e missili russi hanno colpito Kiev, Odessa, Dnipropetrovsk, Kharkiv e Leopoli . In ...