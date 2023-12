Bologna | i convocati di Thiago Motta per l’Udinese

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Domani Udinese-: idiper la partita: il tecnico non avrà a disposizione Ndoye e Karlsson Ildomani va a Udine per confermare il quarto posto in classifica. Di seguito le convocazioni di, che non avrà a disposizione Ndoye e Karlsson. Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.Difensori: Beukema, Calafiori, Corazza, De Silvestri, Kristiansen, Lucumi, Lykogiannis, Posch.Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Urbanski.Attaccanti: Orsolini, Saelemaekers, Van Hooijdonk, Zirkzee.

Il Bologna ha diramato la lista dei Convocati per la partita contro l'Inter in Coppa Italia: Thiago Motta dovrà ancora fare a meno... (calciomercato)

Ecco i Convocati di Gian Piero Gasperini in vista della gara che la sua Atalanta dovrà affrontare il Bologna domani in Serie A In vista della ... (calcionews24)

Commenta per primo Di seguito la lista deidelin vista della gara contro l'Udinese: Portieri : Bagnolini, Ravaglia, Skorupski. Difensori : Beukema, Calafiori, Corazza, De Silvestri, Kristiansen, Lucumi, Lykogiannis, Posch. ...Sempre alle 15 troviamo Udinese -. Lunga lista degli indisponibili da Bjiol a Ebosse, da ... I giocatori di Serie Aper la 18° giornata FIORENTINA Portieri: Christensen, Martinelli, ...La Fiorentina è pronta a tornare in campo alle 18.30 nella sfida del Franchi contro il Torino e Vincenzo Italiano proverà a battere il suo record di punti nel ...Emergenza sia in difesa che in attacco per i giallorossi che a Bergamo non avranno gli squalificati Pongracic e Banda e gli indisponibili Almqvist, Dermaku e l'ex Bologna.