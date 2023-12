Bollette luce e gas 2024 | cosa cambia e come orientarsi fuori dal mercato tutelato

(Di venerdì 29 dicembre 2023) (Adnkronos) – Addio aldel gas. A partire dal 10 gennaiomilioni di utenti saranno obbligati a passare allibero mentre slitta al primo luglio, rispetto alla scadenza prevista per il primo aprile, la fine delper l’energia elettrica. Ma gli italiani sono pronti? Pare di no, soprattutto dato che, secondo l’indagine che Facile.it ha commissionato agli istituti di ricerca mUp Research e Norstat, sono oltre 13 milioni quelli che nemmeno sanno che il servizio di tutela è destinato a chiudere. Addirittura, quasi 6 milioni di consumatori non sanno dire se il contratto che hanno attualmente sia nelo nel libero. Analizzando più da vicino le risposte di chi ha dichiarato di ...

Buone notizie sul fronte Bollette . Bolletta elettrica in calo del 10,8% per la famiglia tipo in tutela nel primo trimestre 2024. Lo ha stabilito ... (secoloditalia)

Roma, 28 dic. (askanews) – Bolletta elettrica in calo del 10,8% per la famiglia tipo (con consumi medi di energia elettrica di 2.700 kWh all’anno ... (ildenaro)

In termini di effetti finali la spesa per la famiglia-tipo nell’anno scorrevole (compreso tra il 1° aprile 2023 e il 31 marzo 2024 ) sarà di circa ... (corriere)

Bolletta elettrica in calo del 10,8% nel primo trimestre 2024 per gli utenti del mercato tutelato. Lo rende noto l’Arera, l’autorità pubblica per ... (thesocialpost)

Leggi anche Bolletta, prezzi in calo con mercato tutelato: - 10,8% nel primo trimestre 2024, fine mercato tutelato slitta al primo luglio 2024Il calo delledell'energia elettrica aiuta imprese e famiglie costrette a fare i conti per lungo tempo con costi energetici fuori controllo. E' quanto afferma la Coldiretti in riferimento al calo del 10,8% ...(Adnkronos) – Addio al mercato tutelato del gas. A partire dal 10 gennaio 2024 milioni di utenti saranno obbligati a passare al mercato libero mentre slitta al primo luglio 2024, rispetto alla scadenz ...Switcho è il servizio gratuito per risparmiare sulle tue spese di luce, gas, internet e tanto altro. Semplice e digitale: provalo subito!