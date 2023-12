Bollette della luce | la bella sorpresa per i primi tre mesi del 2024

Bolletta elettrica in calo del 10,8% nel primo trimestre 2024 per gli utenti del mercato tutelato. Lo rende noto l’Arera, l’autorità pubblica per ... (thesocialpost)

... spese e budget sviluppata da Kiwi Objects è un ottimo strumento per la gestionecontabilità ... Si tratta di uno strumento molto utile per chi condivide spese econ dei coinquilini o nel ...In virtù di quanto sopra espresso e narrato, per i capo famiglia di questo Comune che da sempre hanno vissuto all'insegnaserietà, dell'onestà,correttezza e dell'umiltà E' ORA DI DIRE ...Saldi 2024 in dirittura d'arrivo: la Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni, riunitasi il 21 novembre scorso, ha stabilito una data d'inizio unica per dare il via ...La bolletta dell’Iren, con la fatturazione sbagliata, era addebitata in automatico sul conto corrente di nonna Caterina aperto presso la filiale di Camporosso ...