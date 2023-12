Bolletta elettrica | è in calo del 10 | 8% Perché?

Leggi su italiasera

(Di venerdì 29 dicembre 2023) L’Arera ha annunciato le nuove tariffe della luce in vigore nel primo trimestre 2024. Il prezzo finale per famiglia tipo risulta di 25,24 centesimi di euro al kWh. Laè indel 10,8% per le famiglie nel mercato tutelato. La spesa per famiglia-tipo sarà di circa 684 euro, il 50% in meno rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente. In sostanza, quella diminuzione del 10,8% è legata alla diminuzione complessiva della spesa per la materia energetica. «Sul finire dell’anno – scrive l’Autorità – le tensioni in Medio Oriente hanno interrotto il trend in discesa dei prezzi delle materie prime energetiche, tra cui il petrolio e il gas naturale. La domanda di gas si mantiene contenuta e il livello degli stoccaggi europei resta di poco inferiore al 90% della capacità disponibile. Inoltre, la contrazione dei consumi ...