Bocciato il Decreto Crescita | l’ag Fifa Spinosi | “Quelli forti arriveranno lo stesso”

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Il procuratore ha parlato in esclusiva a Notizie.com: “Adesso le squadre spenderanno di più e avremo ancora più concorrenza. Ora si punterà di più sui nostri giovani? Il problema è la qualità…” Bocciata la proroga del. Il Governo ieri si è riunito e ha posto la parola fine alle agevolazioni fiscali per i calciatori provenienti dall’estero. Tanti club, dal 1° gennaio, dovranno cambiare i propri piani oppure “semplicemente” spendere di più. “Non lo sarà per altre categorie, ma per il calcio è di sicuro un problema…“:enteLodovicocommenta in esclusiva a Notizie.com la decisione arrivata meno di 24 ore fa e che condizionerà le trattative (o rinnovi) a partire dal 2024. “Quella percentuale di risparmio permetteva alle squadre di essere un minimo più competitive. Ora ...

... i lettori e le lettrici nell'86 per cento dei casi hannogli interventi. E anche coloro ... Nel Consiglio dei Ministri del 28 dicembre è stato approvato undedicato al Superbonus che, ...'Ieri sera la maggioranza haun emendamento alla manovra con il quale chiedevamo di ...urgente intervenire per impedire a delle persone di fare delle spiaggiate e per questo si usa il...Il Governo ieri si è riunito e ha bocciato il Decreto che prevede agevolazioni fiscali per i calciatori provenienti dall'estero ...Bocciato lo slittamento delle agevolazioni fiscali per gli sportivi: diminuisce la competitività dei nostri club ma non ci rimette solo il mondo del ...