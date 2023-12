Biscotti delle feste | super golosi!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Dal sapore un po’ esotico, dal retrogusto ambrato, friabili, golosi iuvetta, cocco e rum sono perfetti per le, per le cene di ritrovo, oppure come snack consolatorio durante la giornata. Prepararli è semplicissimo, ma dobbiamo prevedere una certa organizzazione. Per ottenere una resa perfetta, bisogna lasciare macerare l’uvetta nel rum per 24 ore. In questo modo, si idraterà, sì, ma si imbeverà anche di un sapore unico. Non preoccupiamoci, possiamo offrire questi dolcetti anche ai bambini, l’alcool in cottura evaporerà del tutto lasciando solo il suo aroma. Proprio per questo dobbiamo scegliere un liquore di qualità, profumatissimo. L’indomani, scoliamole e riserviamo il liquido per la ricetta. A proposito, avete voglia di cucinare con me? Mettiamoci al lavoro, si comincia!uvetta, cocco e rum: ingredienti e ...