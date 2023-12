Bimbo morto per un giocattolo | donati gli organi e aperta un’inchiesta | si ipotizza omcidio colposo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 29 dicembre 2023) La Procura procede con l’apertura dia due giorni di distanza dalla morte deldi 2 anni di Monterotondo. Il tribunale indagherà sulle modalità del decesso, a partire se il giochino fosse a norma e coerente con l’età del bambino. Non c’è stato nulla da fare per il bambino di 2 anni che, lo scorso 27 dicembre, èper soffocamento. Quando è stato trasportato al Policlinico Gemelli, i sanitari avevano già constatato il decesso cerebrale. La Procura di Roma ha deciso di procedere con l’apertura del fascicolo di inchiesta per comprendere le cause della morte. Tra quellete c’è anche l’omicidio colposo. Ospedale Gemelli Roma – (ilcorrieredellacitta.com) Il tentativo estremo di salvataggio Un attimo di distrazione che è risultato fatale per undi 2 anni. Mercoledì 27 ...