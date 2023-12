Bimbo di 2 anni morto per aver ingerito un giocattolo Aperta un’inchiesta

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 29 dicembre 2023) per omicidio colposo Il magistrato della procura di Tivoli, Arianna Armanini, ha aperto un fascicolo contro ignoti con l’ipotesi di reato di omicidio colposo dopo la morte di undi duea Monterotondo. Secondo il racconto dei genitori, il piccolo stava dormendo quando hanno sentito dei rantoli. Rendendosi conto delle difficoltà respiratorie e hanno subito chiamato il 118. Giunto in ospedale, il medico dell’ospedale di Monterotondo, nella Città metropolitana di Roma, ha visto alcuni pezzi di unnell’esofago. Così il piccolo è stato immediatamente trasferito con l’elicottero del 118 al policlinico Gemelli, dove però è deceduto. Leggi anche: Femminicidio, è la parola dell’anno per Treccani In una nota, il policlinico Gemelli ha spiegato che il bambino è arrivato in ospedale già in morte cerebrale dopo oltre un’ora di ...