Biagio Antonacci pubblica il nuovo singolo A cena con gli dei

(Di venerdì 29 dicembre 2023)oggi ildal titolo Acon gli dei, un brano uptempo che anticipa il disco di inedititorna oggi venerdì 29 dicembre con uncon gli dei, un brano uptempo in perfetto stileche anticipa l’uscita dell’album di inediti previsto per il 12 gennaio 2024 (to su etichetta Iris e distribuito da Epic Records/Sony Music Italy). L’inizio (preordinabile in versione cd e vinile su https://epic.lnk.to/linizio) è il sedicesimo disco di studio dell’amato cantautore milanese e arriva a quattro anni di distanza dal suo ultimo album Chiaramente visibili dallo spazio. È ...

a Rimini Nella stessa area geografica del Galactica va in scena anche un più classico Concertone di San Silvestro, protagonista il cantautore pop sul palcoscenico all'aperto di ...Fotogallery - Cher e il suo toy boy in love sulle passerelle di Versace a Los Angeles Ultimo Aggiornamento Fotogallery -è tornato con un nuovo singolo Ultimo Aggiornamento ...Il nuovo singolo di Biagio Antonacci si intitola A cena con gli dei, è l’inedito del cantautore che anticipa il disco “L’inizio”. Parla di una storia d’amore ormai finita piena di non detti e non ...Conto alla rovescia per l’inizio del 2024 in musica a Rimini, Roma, Napoli, Palermo, Mantova, Vicenza, Cagliari, Brescia, Cosenza, Torino, Bari e in molte altre città ...