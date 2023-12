Berrettini rinuncia a Brisbane | sarà fuori dai top 100

Matteo Berrettini è in recupero dal suo infortunio alla caviglia, avvenuto agli scorsi US Open e attende di rientrare nel Tennis Atp. l’Azzurro ha ... (ilfaroonline)

Da un paio di settimane, che non gioca una partita da fine agosto (quando si infortunò alla caviglia destra al secondo turno dello US Open nel match contro il francese Rinderknech), sta ...Nella classifica degli azzurri più vincenti nell'Era Open, raggiungesul terzo gradino ... Il 23enne di Hangzhou nonal sogno nemmeno quando arriva ad un punto dalla sconfitta, ...Il 2023 di Matteo Berrettini si chiude nel peggiore dei modi. Il 27enne romano si è infatti cancellato dall'entry-list delle qualificazioni ...La nuova stagione di Matteo Berrettini si apre sulla scia di quella del 2023, dato che non prenderà parte all'ATP di Brisbane per via dell'ennesimo ...