Berlino | la recensione | lo spin-off de La casa di carta è un colpo… di fulmine

(Di venerdì 29 dicembre 2023) La serie:, 2023. Creata da: Esther Martínez Lobato, Álex Pina. Cast: Pedro Alonso, Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández, Joel Sánchez, Itziar Ituño, Najwa Nimri. Genere: Thriller, drammatico Durata: 1 ore circa/8 episodi. Dove l’abbiamo visto: in anteprima su Netflix. Trama: Prima del colpo alla Zecca di Stato di Madrid,si trova a Parigi insieme a una banda di giovani ladri per compiere una delle sue rapine più ambiziose: trafugare gioielli per un valore di 44 milioni di euro. Pochi show televisivi hanno saputo conquistare il pubblico internazionale come Ladi, serie Netflix che ha fatto il suo debutto nel 2017 e, da allora, si è evoluta in un fenomeno globale, diventando una delle punte di diamante della piattaforma e dando il via a ...