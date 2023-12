Benzema | critiche e insulti sui social… lui risponde cancellando il profilo

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Deludono le prestazioni dell'ex attaccante del Real Madrid e i tifosi non perdonano: provocazioni via social, Karim none cancella il

Il Pallone d’Oro 2022 Karim Benzema non sta passando un bel momento in Arabia Saudita. dopo l’ultima sconfitta del suo Al-Ittihad per 3-1 contro ... (ilnapolista)

...di Karimnon esiste più. È scomparso, è stato cancellato o momentaneamente inattivato. A farlo pare essere stato lo stesso attaccante ex Real Madrid, raggiunto sempre più in massa da...Stanco delle troppericevute sui social network, Karimha deciso di chiudere il suo account Instagram. Il Pallone d'Oro 2022 non sembra essersi ambientato benissimo in Arabia Saudita, e nonostante il suo ...Aspre critiche sono piovute su Karim Benzema dopo la pesante sconfitta subita dall'Al Ittihad contro l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo. La partita si è conclusa con un netto 5-2 a favore degli avversari ...L'avventura saudita del francese, Pallone d'Oro appena un anno fa, stenta a decollare: e dopo il ko con l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo le critiche diventano ancora più feroci ...