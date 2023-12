Benevento | il ds della Feralpi Salò non chiude per La Mantia | ma…

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIlè alla ricerca di gol per il girone di ritorno. Il direttore tecnico Marcello Carli proverà a regalare un attaccante a Gaetano Auteri e tra i nomi circolati c’è quello di Andrea La. Il giocatore originario di Marino è attualmente in prestito in serie B alla, ma il suo cartellino è di proprietàSpal. Con la compagine bresciana non sta brillando e un trasferimento a gennaio non appare utopia. La Strega si sarebbe messa sulle sue tracce, anche se il 32enne attaccante non gradirebbe molto giocare in serie C. Ostacoli da superare, mentre in casanon si opporrebbero a una eventuale partenza di La, a patto però di trovare prima un sostituto. E’ quanto emerge dalle parole del direttore ...