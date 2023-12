Benevento 5 | big match al PalaTedeschi | arriva la capolista Manfredonia

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiDopo il ko di Melilli, torna in campo domani (fischio d’inizio alle 16) il GG Team Wear5 che al «» ospita lacon le due squadre separate in classifica da appena tre lunghezze. Il big-del girone B mette in palio anche il titolo di campione d’inverno con il torneo di serie A2 Èlite giunto al giro di boa: Davide Copat (Pordenone) e Francesco Cocco (Parma) sono stati designati a dirigere la sfida al vertice mentre Ciro Cepollaro (Ercolano) sarà il cronometrista. Mister Centonze potrà di nuovo disporre di Arvonio, De Crescenzo e Milucci, reduci dal turno di squalifica che gli ha impedito di scendere in campo sabato scorso a Melilli, oltre a Lolo Suazo, ultimo straordinario colpo di mercato. «Fino a quando abbiamo potuto – spiega ...

. La sconfitta in terra siciliana fa ancora male in casa GG Team Wear5. Le assenze, però, hanno pesato troppo nell'economia di un match già difficile da ...per preparare il...... Confindustria, Confindustria Caserta, Confindustria Salerno, ANCE Campania e soci ... unitamente ad altre tecnologie digitali abilitanti quali:Data, Digital Twin, Space Technologies - ...Dopo il ko di Melilli, torna in campo domani (fischio d’inizio alle 16) il GG Team Wear Benevento 5 che al «PalaTedeschi» ospita la capolista Manfredonia con le due squadre separate in classifica da a ...Non va oltre il pareggio a reti bianche il Latina di mister Di Donato, contro un Benevento limitato dagli infortuni ma anche privo di idee. La partita inizia sotto il controllo dei pontini, con ...