Belen Rodriguez parla il suo avvocato | Spinalbese aveva anche il giorno di Natale per stare con sua figlia

(Di venerdì 29 dicembre 2023) La nota stampa del legale della showgirl argentina non lascia spazio a dubbi. "La Signorasi è recata in Argentina con laLuna Marì nel suo pieno diritto"

Le news su Belen Rodriguez in Argentina 'Emozioni senza fine' per Belen Rodriguez che è arrivata in Argentina insieme al compagno Elio Lorenzoni e ai ... (247.libero)

Belen Rodriguez meravigliosa su Instagram: la super modella ha pubblicato online una FOTO in cui ha il lato A tutto in mostra. Belen Rodríguez è una ... (sportnews.eu)

Belen Rodriguez , le parole del l’avvocato . Per la modella e showgirl argentina il momento non è dei migliori. Dopo la crisi con Stefano De Martino e ... (caffeinamagazine)

Un abbraccio trae Elio Lorenzoni - Spetteguless.it La conduttrice e soubrette argentina sembra fare davvero sul serio questa volta, e benché stia frequentando da pochi mesi il nuovo ...Cos'hanno in comune Brooke Shields, Alessandra Mastronardi eSì, tutte e tre fanno parte del mondo dello spettacolo, ma c'è una cosa che le lega ancor di più: le Feste. Hanno infatti trascorso tutte e tre il Natale in quel di Firenze, o ...Continua lo scontro a distanza tra Belen e il suo ex fidanzato Antonino Spinalbese, da cui ha avuto Luna Marì, 2 anni. Il 26 dicembre, l'ex gieffino, con un lungo post Instagram, ...Continua la diatriba tra Antonino e Belen per la piccola Luna Marì. A dare ragione alla showgirl interviene l'avvocato di lei.