Belen Rodriguez in bikini dimentica la lite con Antonino Spinalbese

Le news suin Argentina 'Emozioni senza fine' perche è arrivata in Argentina insieme al compagno Elio Lorenzoni e ai figli Santiago, 10 anni, e Luna Marì, 2. Nella bellissima ...È uno scontro senza esclusione di colpi quello trae Antonino Spinalbese . I due ex si contendono l'affido della figlia, Luna Marì, e dal 26 dicembre si lanciano accuse reciproche sui social network. Dalla fine della loro relazione, ...È uno scontro senza esclusione di colpi quello tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. I due ex si contendono l'affido della figlia, Luna Marì, e dal 26 dicembre si lanciano accuse reciproche sui ...La showgirl ha deciso di partire per l'Argentina con i figli e il nuovo compagno. Passeranno questi giorni nella grande villa dei genitori insieme al resto della famiglia Rodriguez ...