Belen e Spinalbese | nuovo scontro L’avvocato dello showgirl | “È un padre disattento”

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Il confronto trae il suo ex fidanzato Antoninodella loro figlia Luna Marì di 2 anni, si fa sempre acceso. Il 26 dicembre, l’ex gieffino, con un lungo post Instagram, aveva accusato pubblicamentedi non avergli dato la possibilità di trascorrere il Natale con la figlia e di averla portata in Argentina senza il suo permesso. A tale proposito, nelle ultime ore è arrivata la nota deldiche sostiene il motivo per il qualeabbia pieno diritto di portare con sé in Argentina la figlia.Leggi anche:perde la pazienza e toglie il segui a De Martino: l’ex l’ha fatta grossa La nota deldi“La signoraRodriguez si è recata ...

Belen Rodriguez è in Argentina insieme alla famiglia al completo : dopo giorni di polemiche per via delle parole di Antonino Spinalbese , finalmente ... (donnapop)

...Aggiornamento Fotogallery - Michelle Hunziker e Alessandro Carollo amore sulle piste all'alba Ultimo Aggiornamento Fotogallery -Rodriguez in bikini dimentica la lite con Antonino...È ufficialmente guerra traRodriguez e Antonino. L'ex hair stylist ha accusato la soubrette argentina di non avergli fatto vedere la figlia Luna Marì a Natale e di averla portata con sé in Argentina per ...Continua lo scontro tra Belen Rodriguez e il suo ex fidanzato Antonino Spinalbese. Lei ha portato la figlia Luna Marì in Argentina. Si va in tribunaleGiuseppe Russo, avvocato di fiducia di Belén Rodriguez che la seguirà nella vicenda scaturita dalla lite con Antonino Spinalbese a mezzo social, ...