Belen dimentica gli scontri con Spinalbese in Argentina | è festa con la famiglia al completo

Leggi AncheRodriguez shock: 'Non mangiavo più, 20 giorni in clinica per depressione'Rodriguez e le stoccate a Stefano De Martino TraRodriguez e Stefano De Martino è finita ...... presidente Nursing up, spiegamo: " Dopo l'ennesima manovra economica che ignora le esigenze dei professionisti della salute , mette in discussione i loro diritti acquisiti ele necessità ...Gesto inaspettato della Rodriguez, che riprende una foto ironica che riguarda la “Pinella” in riferimento al presunto flirt di quest'ultima con De Martino ..."Un raggio di sole per me", scrive su Instagram Belen Rodriguez, in accompagnamento a un tris di foto dedicate al suo inedito colore di capelli. La showgirl e modella argentina, al settimo cielo per l ...