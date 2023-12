Beatrice Luzzi “alcolizzata” al GF? Anita e Rosy incastrate da un video

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 29 dicembre 2023) In questi giorni di festa, i concorrenti del Grande Fratello si stanno concedendo qualche momento in più di goliardia, tra cibo, un po’ di alcol e bella musica. Tutto questo dovrebbe servire a rendere il clima più goliardico e leggero ma, in più occasioni, non è così. In questi giorni, infatti, soprattuttoOlivieri eChin pare abbiano accusatodi esagerare un po’ troppo col vino, al punto da essere definita “”. In queste ore, però, le due donne sono stateda una clip. Dure accuse controal GF,è stata accusata di essere “”, poiché in più ...