Bce | i falchi volano ancora ma il mercato resta ottimista

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Il governatore austriaco: «Sul taglio dei tassi nel 2024 non c’è alcuna garanzia». Rendimenti in costante calo

Per il governatore della Banca centrale austriaca, Robert Holzmann, uno deipiù aggressivi nel consiglio direttivo della, è troppo presto per parlare di riduzione dei costi di ...Ecco cosa fare ora Fed ecambiano rotta. E le obbligazioni corrono A dicembre i banchieri ... entrambi considerati dei "" della politica monetaria, hanno ammorbidito il loro linguaggio a ...Il governatore austriaco: «Sul taglio dei tassi nel 2024 non c’è alcuna garanzia». Rendimenti in costante calo ...Le Borse europee si confermano deboli, con l'incognita sulle mosse della Bce. Lo spread tra Btp e Bund sale a 162 punti, mentre l'euro scambia a 1,1092 dollari. Petrolio e gas in calo.