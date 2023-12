Bayern | De Ligt nel mirino dell’Arsenal

(Di venerdì 29 dicembre 2023) IlMonaco potrebbe veder partire Matthijs Denel mercato estivo, l’Arsenal ha messo gli occhi sul centrale IlMonaco potrebbe veder partire Matthijs Denel mercato estivo, l’Arsenal ha messo gli occhi sul centrale. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del The Athletic, è molto probabile che i Gunners possano alzare il loro pressing sull’olandese per la prossima estate. L’ex Juve sta affrontando una stagione al di sotto delle righe ed è per questo che potrebbe anche provare a cambiare aria.

