Batosta pesantissima per il Napoli | amarezza per De Laurentiis | c’entra il mercato

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Nelle ultime ore è arrivato un annuncio che è destinato a cambiare il mondo del calcio nel nostro Paese: una novità che in qualche modo taglia le gambe anche alla politica del club del presidente Aurelio De. La Serie A, dopo più di quattro anni di onorato servizio, dice addio al Decreto Crescita, che ha fatto le fortune del. Tantissimi i colpi messi a segno nel corso degli anni dal club di Aurelio Decon le detrazioni fiscali possibili grazie al provvedimento varato nel 2019 e che chiuderà i battenti il prossimo 31 dicembre. Lo stop, però, non sarà retroattivo: salvi dunque gli ultimi contratti. Compreso anche quello dell’esonerato Rudi Garcia e quello di Victor Osimhen, fresco di rinnovo: il club azzurro infatti continuerà a godere dei benefit di natura fiscale, in quanto la firma sul rinnovo è arrivata ...

Gerry Scotti , brutta notizia per il popolare conduttore. Come molti sanno questo finale di 2023 doveva riservare una gradita sorpresa ai molti ... (caffeinamagazine)

Segna di testa Barrenechea, lo sciagurato retropassaggio di Di Lorenzo manda in porta caso poi il rigore di Cheddira e il poker di Harroui rendono ancora più dolorosa una sconfitta. ...... l'ultimacontro il Torino di Ivan Juric. I rossoneri, invece, vengono dalla vittoria casalinga contro il Frosinone che ha dato un po' di morale dopo lasubita in Champions ...Segna di testa Barrenechea, lo sciagurato retropassaggio di Di Lorenzo manda in porta caso poi il rigore di Cheddira e il poker di Harroui rendono ancora più dolorosa una sconfitta pesantissima.Nonostante l’ampio margine di scarto venuto fuori dalla sfida tra Napoli e Frosinone, non sono mancate le polemiche arbitrali. Le opinioni sul caso sono discordanti. Per il terzo anno di fila, il Napo ...