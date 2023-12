Basket | Varese domina l’anticipo contro Reggio Emilia Hanlan e ancora Mannion protagonisti

(Di venerdì 29 dicembre 2023) La nuova avventura di Nicoprosegue alla grandissima. Da quando è arrivato l’azzurro ha cambiato il volto della Openjobmetis, che centra la seconda vittoria consecutiva. I lombardi hannotoneldella quattordicesima giornata, imponendosi con un perentorio 116-93. Un successo che permette adi portarsi a quota 10 punti, mentremanca il match point per l’accesso alle Final Eight di Coppa Italia. Nicosfiora la doppia doppia con 19 punti e 8 assist. Grandissima partita anche di Olivier, che firma 31 punti. Importantissimi anche i 22 punti di Gabe Brown. A...

diminuisce i giri del motore e la squadra di Reggio Emilia vince il parziale, che si chiude consaldamente in vantaggio per 96 - 69 . L'ultimo quarto conclude una prestazione ...È un momento roseo in casa Treviso. La vittoria della scorsa settimana sul campo della Bertram Derthona Tortona ha dato ...è terz'ultima in classifica (4 vittorie e 9 sconfitte) assieme a...La quattordicesima giornata della Serie A di basket si apre con il travolgente successo di Varese su Reggio Emilia: finisce 116-93 per l'Openjobmetis, che ipoteca il successo già all'intervallo lungo ...L’Openjobmetis Varese, reduce dalla vittoria di Pesaro, per l'anticipo di venerdì 29 dicembre della 14a giornata di serie A riceve all’Itelyum Arena la UNAHOTELS ...