Basket | Serie A2 2023 2024 | risultati e classifiche aggiornate

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Idi tutte le partite e ledei due gironi dellaA2di. Ricomincia il campionato cadetto, con le consuete emozioni della frenetica caccia a un posto in A1: solo due slot a disposizione, quali saranno le squadre che se lo aggiudicheranno? Per scoprirlo, ecco tutti ie ledellaA2, con i gironi Verde e Rosso. CLASSIFICA GIRONE VERDE Trapani Shark 30 (15V, 1P) S. Bernardo-Cinelandia Cantù 24 (12V, 4P) Reale Mutua Torino 24 (12V, 4P) Wegreenit Urania Milano 20 (10V, 6P) Real Sebastiani Rieti 20 (10V, 6P) Gruppo Mascio Treviglio 18 (9V, 7P) Ferraroni Juvi Cremona 16 (8V, 8P) Elachem Vigevano 1955 10 (5V, 11P) Moncada Energy Agrigento 10 ...

Il LIVE in diretta di Varese-Reggio Emilia , sfida valida come 14^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Dopo quattro sconfitte consecutive, ... (sportface)

Il LIVE in diretta di Varese-Reggio Emilia , sfida valida come 14^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Dopo quattro sconfitte consecutive, ... (sportface)

Il LIVE in diretta di Varese-Reggio Emilia , sfida valida come 14^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Dopo quattro sconfitte consecutive, ... (sportface)

Il LIVE in diretta di Varese-Reggio Emilia , sfida valida come 14^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Dopo quattro sconfitte consecutive, ... (sportface)

Una Varese stellare e sorprendente domina su Reggio Emilia per 116 - 93 . Nel segno di Mannion, Brown e Hanlan, i varesini imbucano una tripla dopo l'altra, vincendo una partita da record. Non c'era ...Proprio per questo, dal 2 al 6 gennaio 2024, unadi squadre del pugliesi si riuniranno per ... Presenti otto formazioni under 14:San Giovanni Rotondo, TresanaNapoli, Talos...La quattordicesima giornata della Serie A di basket si apre con il travolgente successo di Varese su Reggio Emilia: finisce 116-93 per l'Openjobmetis, che ipoteca il successo già all'intervallo lungo ...La Techfind Serie A1 prosegue con il quarto anticipo della settima giornata di campionato. La RMB Brixia conquista la quarta vittoria della sua stagione travolgendo il fanalino di coda ...