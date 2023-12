Basket | Ettore Messina | “Un’Olimpia di cuore per questa vittoria Melli e Voigtmann sono stati eccezionali”

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 dicembre 2023) ASSAGO (MI) – L’Olimpia Milano torna a vincere in Eurolega, dopo lo stop dell’ultimo turno contro il Panathinaikos, trovando la terzanegli ultimi quattro match della massima competizione cestistica continentale per club. Le “Scarpette Rosse” al Forum d’Assago hanno superato con lo score di 76-67 il Baskonia salendo così a un record di 7 vittorie e 10 sconfitte in 17 partite giocate. Al termine della partita, direttamente dalla sala stampa, ecco le dichiarazioni dei coach delle squadre, a cominciare da Dusko Ivanovic, per il Baskonia, per poi finire con, per l’Olimpia Milano. Dusko Ivanovic: “meglio di noi, in particolare nella prima parte del match. Milano ha giocato con aggressività prendendo subito un vantaggio importante. Siamo entrati in campo senza grande ...