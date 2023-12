Basket | derby lombardo tra Germani Brescia ed Olimpia Milano in Serie A La Virtus Bologna ospita Pesaro

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Penultima giornata del girone d’andata per laA died ultima dell’anno solare 2023 quella che ci apprestiamo a vivere tra questa sera e domani, sabato 30 dicembre. Andiamo a presentare brevemente le sfide che ci attendono sui parquet del Bel Paese. Nell’unico anticipo in programma oggi alle 20:30 l’Openjobmetis Varesel’Unahotels Reggio Emilia: i padroni di casa cercano il secondo sigillo consecutivo con un Nico Mannion in più, mentre gli emiliani vogliono il bis dopo la vittoria contro la Dinamo Sassari che gli ha garantito l’accesso alla Final Eight di Coppa Italia. Il sabato 30 dicembre si apre alle 16:00 con il match tra la Vanoli Cremona e la Happy Casa Brindisi: i lombardi vogliono mantenere vivo il sogno Coppa Italia, mentre i pugliesi devono fare punti pesanti per accorciare su Varese e Treviso nella parte ...