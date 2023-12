Barletta | entro il 2026 nuova fermata dei treni Ospedale

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: 'Con la realizzazioneil 2026 della nuova fermata Ospedale didi Rete Ferroviaria Italiana la città potrà usufruire di un trasporto ferroviario più efficiente ed efficace grazie all'attivazione del ......con un inequivocabile "il Patto non è un carrozzone" ha rivendicato l'appartenenza dial ... ha fatto presente all'aula come la mancata approvazione del punto in questioneil 31/12 ...“Con la realizzazione entro il 2026 della nuova fermata Ospedale di Barletta di Rete Ferroviaria Italiana la città potrà usufruire di un trasporto ferroviario più efficiente ed efficace grazie all’att ...Il plauso dell'assessore regionale Maurodinoia: l'opera avrà un parcheggio di circa 140 posti auto, una fermata bus/navetta, un terminal per la sosta bus a lungo termine, un percorso pedonale protetto ...