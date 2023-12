“Bang Bank” | la nuova commedia de I Ditelo Voi con Martina Stella dal 3 gennaio su Prime Video

Leggi su 2anews

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Sarà in esclusiva sudal 3la– L’occasione fa l’uomo morto” scritta, diretta e interpretata da IVoi. Dopo un colpo in banca andato male, un goffo rapinatore si allea ai due ostaggi per tentare una disperata fuga dalla polizia. Ma l’inaspettato arrivo di una donna con