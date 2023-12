Banche minori in ritardo su incorporazione rischi climatici e ambientali

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Lee le società finanziarie non bancarie evidenziano un basso livello di allineamento alle aspettative della vigilanza in temadeiede faticano a dare attuazione a gran parte dei progetti in tema di sostenibilità (ESG), anche se nutrono una crescente consapevolezza dell’importanza che la tematica riveste per la sostenibilità prospettica dei modelli di business. E’ quanto emerge dall’analisi pubblicata dalla Banca d’Italia sui piani di azione sviluppati dalle(LSI – Less Significant Institutions) e dagli intermediari non bancari (Sim, Sgr, così via), in parallelo alla thematic review che la BCE ha condotto sullesignificative.più ...