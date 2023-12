Balneari | governo rinvia problema a gennaio No ad azioni “disomogenee dei comuni”

Tanto tuonò che piovve. In spiaggia. Questa mattina la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera d’infrazione per il mancato rispetto ... (formiche)

"Continuando a decidere di non decidere sul tema delle concessioni, ilconferma un atteggiamento irresponsabile che porta avanti da tempo, le cui conseguenze ricadono sull'intero Paese". Così Piero De Luca del Pd in aula sulla manovra. "Come si può ...Non sfugge che prima di luglio si terranno le elezioni Europee: l'obiettivo delsembra quello di arrivare a negoziare la questione(e altri dossier controversi) con la nuova ...ROMA – Il governo dovra’ rispondere con un parere entro meta’ gennaio da inviare a Bruxelles sul dossier dei Balneari. Del tema se ne è parlato anche in Cdm, con il vicepremier e ministro dei ...Il sindaco Matteo Gozzoli risponde con una nota alle dichiarazioni dell’Onorevole Beatriz Colombo di Fratelli d’Italia.