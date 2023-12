Balneari | Bonelli alla maggioranza | “Favorite gli imprenditori alla Santanchè e alla Briatore” Ricciardi | “Difendete le lobby”

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Scontro sulle concessioniCamera dei deputati tra opposizione e. “Siete riusciti con un gioco di prestigio ad aumentare di 3mila chilometri la lunghezza delle coste italiane” ha detto Angelodi Avs, “nemmeno Mago Merlino. È da irresponsabili, volete privatizzare e cementificare le ultime tratte libere della nostra Penisola per favorire gliSantanché eche pagano 10mila euro all’anno e fanno 20 milioni di incassi”. “Con quale faccia questo centrodestra si definisce paladino dell’impresa” ha attaccato Riccardodel M5s, “quandoi ...

incluse proprio quelle discusse dei balneari, rispetto alle quali si sono incrociati moniti della Commissione Europea. "Un altro colpo di mano" commenta in una nota il co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli. Daniele Manca (Pd) accusa il governo di aver preferito aiutare i balneari anziché tagliare le accise per tutti i cittadini. Il gruppo presenterà alcuni documenti sul tema nella seduta di bilancio regionale. Oggi flash mob ai bagni San Giuliano a Genova.