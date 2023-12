Baby ladre beccate per un soffio | a 12 e 16 anni erano riuscite a portare via mezzo milione di euro di gioielli

Due sorelle di 16 e 12 anni sono riuscite a forzare un appartamento di Monza, da cui hanno rubato borse di marca, orologi, gioielli e contanti per un valore complessivo superiore ai 400mila euro. Il ...Le presunte, stando a quanto riferito dal commissariato, erano già state sorprese pochi giorni prima in un condominio dopo che avevano tentato di entrare in alcuni appartamenti. Dopo ...Nuova denuncia di Anna Bertaia (Lista Tosi) dopo quella dell'aggressione in massa di alcuni minorenni da parte di un gruppo di giovani: «Petardi lanciati tra la gente da quattro ragazzi di origine no ...Due sorelle di 16 e 12 anni sono riuscite a forzare un appartamento di Monza, da cui hanno rubato borse di marca, orologi, gioielli e contanti per un valore complessivo superiore ai 400mila euro. Il ...