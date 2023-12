Auto elettrica cinese senza freni Pronta a travolgere il mercato Ue

(Di venerdì 29 dicembre 2023) La Cina supera il primato del Giappone nell'export di veicoli, il colosso Byd supera Tesla nella vendita di quelli elettrici e vuole aprire una fabbrica in Ungheria, anche il big tech Xiaomi lancia la sua vettura a batteria: il Dragone punta a spazzare via l'industria europea e si prepara ad aggirare eventuali sanzioni

Dai telefoni alle vetture elettriche, il business di Xiaomi è in costante espansione. Vedremo se riuscirà a sorprendere anche in questo settore (ilgiornale)

... come Google e Apple, o addirittura producendo direttamentecomplete. Così dopo la Huawei con ... È una berlinachiamata Xiaomi SU7 e debutta puntando in alto : competere sul mercato ...Con una motorizzazione 100%, l'come già sappiamo sarà disponibile sul mercato in 1.906 unità numerate e certificate e rappresenta il primo passo concreto nel cammino del Rinascimento ...Abbiamo guidato per 15 giorni la versione migliore e più potente della Ford Mustang Mach-E, la GT, utilizzandola come prima auto. Ecco quali sono pregi e difetti ...Xiaomi ci ha inviato le immagini ufficiali della SU7, la prima auto elettrica del colosso cinese presentata il 28 dicembre scorso.