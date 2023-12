Aurora Ramazzotti parla del sesso in gravidanza | “Sì o no? Dipende”

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 29 dicembre 2023)hato delin: ospite a una puntata del podcast di Diletta Leotta Mamma Dilettante, l’influencer ha raccontato alla conduttrice la sua esperienza. Alla domanda: “in: sì o no?”,ha risposto: “È diseducativo dire di no, lo sai? Perché fa benissimo. Io non sono team sì o team no,. Io sono esattamente nel mezzo, nel senso che ero abbastanza tranquilla, cioè, si continuava… Era un periodo normale, ecco. Invece alla fine ilserve per indurre il parto”. News: "Dopo ...