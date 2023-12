Auguri Euro! Un quarto di secolo in cui il volto dell’Unione europea cambiò

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Il 1° gennaio 2024 non solo è il primo giorno del nuovo anno, ma è anche il 25esimo compleanno dell’euro. Tra pianti, sorrisi e brindisi, la moneta entrava in punta di piedi nelle realtà dei cittadini il 1° gennaio 1999. Battezzata dal Consiglio europeo di Madrid nel 1995, l’Euro fa il suo ingresso ufficiale sulla scenanel 1999. Nonostante i cittadini italiani abbiano abbandonato le vecchie valute solo nel 2002, l’Euro il prossimo anno festeggia il suo venticinquesimo compleanno. E come si dice per i compleanni? Buondi! Undidi storia della finanza, quindi. Ilda un momento all’altro. Inizialmente vennero coinvolti 11 paesi, ma volgendo lo sguardo ad oggi si ...

...partito a sostegno della Città con l'ultima azione che risponde al contributo di 35 milioni di... torna a Civitavecchia dopo poche settimane dall'ultima visita per un aperitivo didi fine ...... insieme al compagno Matteo Napoletano, che le ha fatto romanticisui social. "Ti amo", ha ...non sono bastate scuse pubbliche né la promessa di devolvere in beneficenza un milione di. ...Una serata con gli amici per scambiarsi gli auguri di Natale, finisce con la perdita di diversi oggetti di valore per B.C., la donna a cui è stato spaccato il ...Duro scontro alla Camera durante il dibattito sulla legge di Bilancio, quando ha preso la parola il deputato del M5s, Marco Pellegrini, che ha ricordato come, a dispetto delle “briciole riservate ai c ...