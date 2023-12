Attenti al cibo | la frode è servita

Leggi su panorama

(Di venerdì 29 dicembre 2023) I prodotti a rischio per l’origine e la scadenza arrivati in tavola per queste feste. Ma anche formaggi, prosciutti e vini importati dall’estero con nomi che ricordano quelli italiani. Il giro d’affari degli alimenti contraffatti o sospetti è miliardario. Alimenti scaduti. Vini sofisticati. Etichette falsificate. Stabilimenti abusivi. Ma anche gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali. A passare in rassegna i recenti blitz dei Nas viene naturale interrogarsi, in occasione dei fasti natalizi, tanto rispetto alla bontà degli alimenti che hanno animato le nostre tavole quanto riguardo a quelli che nei prossimi giorni diventeranno protagonisti di cenoni e calze della Befana. «Le festività rappresentano un momento importante per l’agroalimentare italiano. Ilnon è mai tanto protagonista come in questi giorni non solo sulle tavole, ma anche come oggetto da regalo ...