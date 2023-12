ATP Brisbane | Rafael Nadal | “Essere qui è già una vittoria | l’obiettivo è salire di livello nel corso della stagione”

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Osservato speciale.è sotto i riflettori a, sede dell’ATP250 che prenderà il via tra qualche giorno sul cemento australiano. Presente nel tabellone principale grazie a una wild card, l’asso nativo di Manacor viene da un periodo complicato, lontano dai campi quasi un anno per via di una serie di problemi fisici che ne hanno impedito il ritorno all’agonismo. Ora tutto sembra messo alle spalle e Rafa vuol godersi quest’annata nel migliore dei modi, nella consapevolezza che vi potrebberomomenti complicati: “Mi sento molto meglio ora di quanto mi aspettassi un mese fa, è impossibile per me lamentarmi e voglio godermi il ritorno in campo“, le parole del tennista spagnolo ai microfoni dei media. “Non mi aspetto molto da me stesso aagonistico perché è un anno che non ...

Andy Murray C'è tanta curiosità per i primi appuntamenti che apriranno ufficialmente la stagione 2024 del circuito. Dal 31 dicembre al 7 gennaio andrà in scena il 250 di, che ha come particolarità quella di ospitare il rientro in campo del campione spagnolo Rafael Nadal. Oltre al tabellone principale ...Rafa Nadal dopo quasi un anno di inattività si appresta a tornare nel circuito. L'ex numero 1 del mondo è volato in Australia e dariprenderà in mano la sua carriera. Eccolo in un allenamento alla vigilia del suo ritorno in campo. In molti sono pronti a scommettere ...Osservato speciale. Rafael Nadal è sotto i riflettori a Brisbane, sede dell'ATP250 che prenderà il via tra qualche giorno sul cemento australiano. Presente nel tabellone principale grazie a una wild c ...Dal 31 dicembre si tornerà a fare sul serio. Matteo Arnaldi è già da diversi giorni in Australia, dove ha trascorso del tempo per recuperare le energie al termine di una lunga stagione che l'ha visto ...