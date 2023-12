ATP Brisbane 2024 | tabellone delle qualificazioni | tre azzurri al via | Thiem e Schwartzman osservati speciali

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Definito ildell’ATP250 di. Sul cemento australiano i match che metteranno in palio i pass per il main draw avranno inizio domani, nella notte nostrana, e avremo treal via: Giulio Zeppieri, Federico Gaio e Alessandro Giannessi. In un primo momento avrebbe dovuto esserci Matteo Berrettini, ma come è noto il tennista romano ha deciso di rinunciare per problemi al piede sinistro. Al suo posto è entrato nel“quali” Gaio che affronterà lo statunitense Aleksandar Kovacevic (n.7 del seeding), tennista dotato di un ottimo servizio e quindi particolarmente insidioso. L’azzurro, giocatore che segue il rovescio a una mano, dovrà fare particolare attenzione alla potenza dello statunitense, dovendo trovare ...