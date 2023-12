Atp 250 Brisbane | Nadal | “Mi sento bene | già una vittoria essere qui”

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Mancano pochi giorni al ritorno sui campi da tennis di Rafa. Il maiorchino, numero 672 della classifica Atp, farà il suo esordio nell’Atp 250 di, dove sarà in tabellone principale grazie al ranking protetto. “Mi, molto meglio di quello che mi aspettassi. Però, ad oggi è irrealistico pensare di poter vincere un torneo. Non mi aspetto molto da questo torneo, ma spero solo di sentirmi a mio agio e competitivo in campo. Soloqui è una. Ho aumentato l’intensità nell’ultimo mese. Devo capire quanto può reggere il mio fisico”, le parole di. SportFace.

Matteo Berrettini sarebbe dovuto tornare in campo il 31 dicembre per l’Atp 250 di Brisbane , ma un nuovo infortunio l’ha fermato e non giocherà, ... (ilnapolista)

Sono tre gli azzurri al via nelle qualificazioni del "Brisbane International" (- 661.585 dollari) che si disputa sul cemento della capitale del Queensland, in Australia, torneo che insieme a quello di Hong Kong inaugura la stagione del tour maschile. Federico Gaio, n.197 ...Il 2023 di Matteo Berrettini si chiude nel peggiore dei modi. Il 27enne romano si è infatti cancellato dall'entry - list delle qualificazioni dell'di Brisbane, sul cemento australiano, che scattano sabato 30 gennaio (domenica 31 via ai main draw). L'azzurro non ha ancora recuperato completamente dall'infortunio al piede sinistro, ...Al via le qualificazioni del primo torneo dell’anno. Zeppieri, Gaio e Giannessi in campo questa notte ...Sono tre gli azzurri al via nelle qualificazioni del “Brisbane International” (ATP 250 - 661.585 dollari) che si disputa sul cemento della ...