Atletica | Nadia Battocletti stella azzurra alla BOclassic 2023 nell’ultima gara dell’anno

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Quest’oggi si è svolta la presentazione ufficiale della, la tradizionale sfida di San Silvestro giunta49ma edizione che ogni 31 dicembre porta a Bolzano tanti atleti di alto livello internazionale della corsa su strada. Grande attesa dunque per l’ultima competizione, in vista di un 2024 caratterizzato dagli Europei di Roma e dalle Olimpiadi di Parigi. L’Italia sogna in grande nellafemminile con, reduce dal fantastico argento continentale di cross nel fango di Bruxelles, che dovrà però vedersela con la fortissima keniana Margaret Chelimo Kipkemboi, due volte vincitrice della kermesse altoatesina (2019, 2020) e due volte medagliata iridata tra 5000 e 10.000. “Domenica darò il massimo. Ai Mondiali e alle Olimpiadi ho ...