Atletica | Molinarolo e Bertelli di scena a Padova in un meeting indoor di asta per il debutto stagionale

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Venerdì 5 gennaio 2024 la terza edizione della Pole Vault Convention (che proseguirà poi sabato e domenica con il convegno internazionale) si aprirà con undi salto con l’sulla pedana del Paladi. Attesi per l’occasione oltre un centinaio di atleti (provenienti anche dall’estero), tra cui due specialisti azzurri di alto profilo. Parliamo in primis di Elisa, reduce da una stagione fantastica in cui ha fatto dei progressi importanti diventando la prima astista italiana di sempre a qualificarsi per la finale di un Mondiale. La 29enne veneta, nona classificata nell’ultima rassegna iridata di Budapest, è seconda all-time nelle liste nazionali con il 4.68 dello scorso settembre a Chiari.si appresta dunque ad effettuare il ...