Atletica | Diaz saluta il 2023 con una vittoria nel triplo a Pamplona con 16 | 90

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 dicembre 2023), 29 dic. - (Adnkronos) - Si chiude con un successo ildi Andy. Il primatista italiano delfesteggia laal meeting indoor di, in Spagna, con un salto a 16,90 in una gara affrontata con la rincorsa ridotta a soli sette passi, dimezzata rispetto a quella completa, e che di fatto dà il via alla nuova stagione al coperto. È anche una prova di carattere per il portacolori della Libertas Unicusano Livorno, 28 anni compiuti il giorno di Natale, che al quinto tentativo riesce a pareggiare la misura ottenuta dal portoghese Tiago Pereira e viene premiato dal secondo miglior risultato, il 16,87 del primo turno in una serie proseguita al Navarra Indoor Athletics con 16,73 e 16,83, poi nullo il quarto e 16,61 all'ultimo ingresso in pedana. Il campione ...