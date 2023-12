Atletica | a Navarra comincia il 2024 di Roberta Bruni e Andy Diaz

Il 2024 è alle porte e due primatisti italiani sono pronti a saltarci sopra. A Pamplona, in Spagna, termina il 2023 di Andy Diaz e di Roberta Bruni, o forse è meglio dire che da qui, dalIndoor Athletics di venerdì 29 dicembre, comincia la nuova stagione del triplista e dell'astista. Per entrambi si tratterà di una gara - test, una verifica di quanto fatto finora in ...La Spagna ospiterà uno dei meeting più importanti dell', che si svolgerà in quel di Pamplona. Alle gare che ci saranno e che partiranno venerdì 29 ... dalIndoor Athletics di venerdì 29 ...Il 2024 e' alle porte e due primatisti italiani sono pronti a saltarci sopra. A Pamplona, in Spagna, termina il 2023 di Andy Diaz e di Roberta Bruni, ...La lunga marcia di avvicinamento ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 comincia di fatto tra due giorni per due protagonisti importanti dell'atletica leggera azzurra come Andy Diaz e Roberta Bruni, entram ...